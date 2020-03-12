В Киеве предлагают запретить съемку фото и видео с животными за деньги

Киеврада пока что будет только рекомендовать ограничить эксплуатацию животных

В Киевраде предлагают ограничить использование животных в столице для фотографирования и съемок видео за деньги. Соответствующий проект решения опубликован на сайте городского совета.

Необходимость принятия решения обосновывается жестоким обращением с животными. Так, в пояснительной записке к проекту решения отмечается, что на протяжении многих лет в столице предоставляются фото и видеоуслуги с использование животных на улицах, в частности, диких, которых содержат в ужасных условиях.

Зоозащитники обращают внимание на то, что дикие животные очень страдают во время уличных фотосессий. Для того, чтобы животные выполняли определенные действия и не проявляли агрессии к людям, используются успокоительные препараты, иногда животных морят голодом, бьют и издеваются. Примером жестокого обращения является также таскание на цепи, использование яркого света (вспышка фотокамеры), которое очень опасно для ночных птиц и зверей – сов, лемуров. Животных также могут поить алкоголем, им красят перья и целый день они вынуждены пребывать в стрессовых для них условиях.

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Согласно документу, Киеврада "рекомендует прекратить эксплуатацию животных для видео и фотоуслуг с коммерческой целью". Столичному главку Нацполиции также рекомендуется активизировать работу по усилению контроля относительно недопущения жестокого поведения с животными.

Контроль за исполнением решения возложен на постоянную комиссию Киеврады по вопросам экологической политики.

Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором жестокие дрессировщики заставляют закованную в цепи обезьяну поднимать гири и отжиматься на потеху туристов. Инцидент произошел в одном из зоопарков на острове Пхукет в Таиланде.

Ранее Рада в первом чтении усилила наказание за жестокое обращение с животными.

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