В Киеве прошел масштабный фестиваль света: впечатляющие фото и видео

Фото: facebook.com/KyivLightsFestival

В центре Киева на минувших выходных, 28-29 сентября, прошел Третий международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival 2019.

Так, жителей и гостей столицы удивляли невероятными шоу и световыми инсталляциями. В этот раз в гигантский экран для конкурса 3D-видеомэппинга превратилось здание Киевской городской администрации на Крещатике.

Реклама

Также международное жюри выбрало 10 лучших работ конкурса 3D-видеомэппингу 2019 года.

Напомним, в прошлом году открытие фестиваля проходило на Почтовой площади, а главной сценой тогда стало здание Речного вокзала. Посмотреть на удивительные работы там собрались тысячи людей. Световые инсталляции показали в прошлом году и на других локациях: на Андреевском спуске, возле Музея истории Украины. Многим запомнилась мультимедийная работа "Возрождение света" с "ожившим" муралом на стене дома на ул. Боричев Ток 33/6-а.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Запорожье провели фестиваль домашней консервации.

Между тем с 12 до 15 сентября во Львове проходило крупнейшее событие кофейной индустрии – Lviv Coffee Festival. Фестиваль получил новую локацию – LEM Station, что в старом трамвайном депо на ул. Витовского, 57.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама