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Во Львове стартовал фестиваль кофе: гостей ждут в трамвайном депо

13 сентября, 11:29

Гостей ждут "кофейная академия", ярмарки, Coffee Talks, а также экозона с тропическими растениями

В эти дни, с 12 до 15 сентября, во Львове проходит крупнейшее событие кофейной индустрии – Lviv Coffee Festival. Фестиваль получил новую локацию – LEM Station, что в старом трамвайном депо на ул. Витовского, 57.

"В этом году – много нового. Например, Coffee Academy, где можно будет узнать об искусстве помола кофе или о том, как основать собственный кофейный бренд. Или Coffee Talks, где за чашечкой кофе будем говорить о женском лидерстве, куда движется индустрия кофе, как это – попасть и быть в топ-50 кофеен мира", – отметил директор фестиваля Андрей Сидор.

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Кроме этого, в течение четырех дней можно будет посетить кофейную ярмарку под открытым небом, где представят отборные сорта кофе, эксклюзивные напитки и сладости. Пройдет серия чемпионатов между бариста, кофейный тур на лучшую кофейню Львова. Ко всему там можно найти уникальную экозону и увидеть настоящие кофейные деревья и тропические растения. Ко всему – организована территория Coffee Kids, чтобы развлекались дети, пока их родители будут смаковать кофе.

Напомним, ранее мы писали, что в центре Львова под открытым небом в огромной турке сварили 20 литров кофе.Турку выковали специально для этого случая.

Также сообщалось, что в одном из кафе Токио посетители могут выпить кофе, приготовленный роботом, и даже пообщаться с одноруким баристой. Чтобы посетители не скучали пока ждут, робот пританцовывает.

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фестиваль Львов кофе бариста

Источник: Сегодня

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