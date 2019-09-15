В Запорожье проводят необычный фестиваль: чем можно полакомиться

Запорожский фестиваль домашней консервации проходит уже в пятый раз

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Кулинарные деликатесы, поварские секреты и рецепты. Все это – на запорожском фестивале домашней консервации. Проходит он уже в пятый раз и стал всеукраинским, потому что съезжаются мастера из многих уголков страны.

В этих банках – овощи и фрукты. Пожалуй, Ларисе Хлывнюк принадлежит самая оригинальная идея. "Патриотические консервы" вырезает обычным кухонным ножом.

"Особенно сложно вырезать трезубец. Здесь нужно все по краям вырезать, чтобы он остался объемным", – делится участница фестиваля.

Рядом – Татьяна. Приглашает попробовать ее аджику.

Все рецепты – собственные, уникальные. Как вот этот – зеленая аджика.

"Зеленая аджика – это просто зеленый острый перец, чеснок, специи, зеленые травы и соль. Еще я добавляю грецкий орех", – раскрывает секреты Татьяна.

Кроме консервации, на фестивале сыры, колбасы, медовые настойки, варенье из шишек и другие вкусности.

Популярный на фестивале сыр из козьего молока. Поражает ассортимент. В обычных магазинах такого нет, убеждает сыровар Василий.

Угощают на фесте домашними винами и настойками. Владимир, к примеру, угощает настоящей грузинской чачей.

"Мы делаем чачу из винограда без дрожжей, без сахара, чистый виноград. Перегоняем спирты два раза. Очищаем еще дополнительно", – рассказывает Владимир Усатов, участник фестиваля.

Роман и Ольга хвастаются своим вареньем. Везли его аж из Тернополя.

"В этой баночке около 200 цветков одуванчика. Варенье имеет очень большие лечебные свойства. Помогает от кашля, от аллергии и других болезней", – рассказывает хозяйка.

Съедобные на этом фестивале даже картины. Художница Ксения вместо краски использует кофе.

"Техника называется гризайль. Мы используем только один цвет кофе. Кофейный сам напиток, и все. Белым цветом выступает лист бумаги", – говорит Ксения Доброчинская, художница.

Три сотни участников фестиваля консервации – и десять тысяч гостей.

"В этом году к нам приезжают экскурсии, которые специально планировались под наш фестиваль", – делится Наталья Бабенко, организатор фестиваля.

Гулянья продолжатся и сегодня. Продуктов хватит и на продажу, и попробовать, и передать армейцам на передовую.

Между тем с 12 до 15 сентября во Львове проходит крупнейшее событие кофейной индустрии – Lviv Coffee Festival. Фестиваль получил новую локацию – LEM Station, что в старом трамвайном депо на ул. Витовского, 57.

Также сайт "Сегодня" подготовил гид по мероприятиям Киева в эти выходные, многие из которых можно посетить бесплатно.

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