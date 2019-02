В Киеве прошла акция памяти Героев Небесной сотни: лепестками роз усыпали места, где пролилась кровь

Представители общественных союза "Воля Громады" и организации "Вольница", волонтеры, журналисты прошли по центральным улицам Киева

Трехдневная акция памяти Героев Небесной Сотни стартовала на площади Независимости вечером понедельника в Киеве.

Представители общественных союза "Воля Громады" и организации "Вольница", волонтеры, журналисты прошли по центральным улицам Киева (по маршруту площадь Независимости – ул. Институтская – Мариинский парк и дворец – ул. Грушевского – Европейская площадь – площадь Независимости), оставляя по пути в тех местах, где пролилась кровь тысячи лепестков роз.

"Мы идем по улицам, по которым пять лет назад шли участники мирной акции, которые даже не представляли, что кто-то из них уже через несколько часов будет убит. И там, где по маршруту тогда пролилась кровь участников революции Достоинства, мы оставляем лепестки роз", - рассказала активистка союза "Воля громады" Оксана Григоренко.

Она напомнила, что акция проводится 18-20 февраля пятый год подряд.

"Три вечера, мы будем идти разными маршрутами в центре столицы и оставлять на земле лепестки роз. Почему роза? Этот цветок символизирует душу человека…Он погиб, а душа живет…" – отметила Григоренко.

Она сообщила, что на сегодняшнюю акцию ее участники принесли шесть килограммов бутонов роз.

По словам Григоренко, во вторник вечером активисты вспомнят события пятилетней давности, когда был охвачен огнем Дом профсоюзов на площади Независимости, а закончат акцию вечером среды у Михайловского Златоверхого собора, где был госпиталь, принимавший раненых.

"Лепестковое шествие – это третье завершающее мероприятие, посвященное событиям 2013-2014 годов на площади Независимости. Мы приходим сюда каждый год в ночь с 29 на 30 ноября вспомнить разгон силовыми структурами студентов. Мы приходим на место баррикады на ул. Грушевского 22 января, где пять лет назад пролилась первая кровь участников революции Достоинства", - рассказала Григоренко.

Напомним, в понедельник, 18 февраля, по всей Украине чтили память героев Небесной Сотни. Так, президент Петр Порошенко во время поездки в Ивано-Франковскую область возложил цветы у памятника героя Небесной Сотни Романа Гурика.

В Вашингтоне тоже прошли траурные мероприятия, которыми почтили память Героев Небесной Сотни. В этом году памятная церемония по погибшим Героям прошла недалеко от Капитолия у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.

Как известно, в Украине День Героев Небесной Сотни отмечается 20 февраля в честь подвига участников революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни. Именно 20 февраля 2014 г. погибло больше всего активистов Евромайдана.

В общем революционные события зимы 2013-2014 годов унесли жизни более ста активистов Майдана. Кроме украинцев жертвами режима Януковича стали этнические белорусы, армяне и грузины. Все они вошли в мемориал борцов за украинскую независимость – в Небесную Сотню.

