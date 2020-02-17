В Киеве прошла панихида по жертвам крушения самолета МАУ: в центр стянули силовиков

В церемонии почтения памяти приняли участие около сотни людей

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

В Киеве в понедельник, 17 февраля, под посольством Ирана на улице Круглоуниверситетской, 12, прошла панихида по погибшим в результате крушения самолета МАУ 8 января.

В церемонии почтения памяти погибших приняли участие около сотни человек, которые принесли к дипломатическому ведомству лампадки и цветы.

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Кроме того, столичная полиция и бойцы Национальной гвардии перешли на усиленный режим службы в связи с проведением в городе массовых акций.

"Со вчерашнего в центральной части города привлечено к несению службы около 1000 правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов", – говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Нацполиции.

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Граждан призвали не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.

Напомним, что пассажирский самолет МАУ, который выполнял рейс "Тегеран – Киев", был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия, согласно данным второго предварительного отчета о расследовании Организации гражданской авиации Ирана. По информации агентства Bloomberg, ракеты были запущены по авиалайнеру Boeing 737-800 авиакомпании МАУ из ЗРК "Toр-M1" с северного направления.

На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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