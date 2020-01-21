Самолет МАУ сбили двумя ракетами "земля-воздух" из ЗРК "Toр-M1": расследование

Ракеты были запущены по авиалайнеру из ЗРК "Toр-M1" с северного направления

/ Фото: Reuters

Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение после вылета из Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия, согласно данным во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана.

По информации агентства Bloomberg, согласно сообщению, ракеты были запущены по авиалайнеру Boeing 737-800 авиакомпании МАУ из ЗРК "Toр-M1" с северного направления.

По данным расследования, самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчерами на высоте 8100 футов (почти 2469 метров – Ред.). Самолет исчез с экранов радаров вторичного наблюдения в 6:15 и с радаров первичного наблюдения в 6:18.

Извлеченные регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов являются "одними из самых передовых в своем роде в мире", а у Ирана нет средств для их декодирования, отмечает агентство.

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"Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки "черных ящиков", – говорится в сообщении.

Ранее, президент Ирана Хасан Рухани передал письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому относительно крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат. Гончарук заявил, что Кабмин проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что все причастные к крушению самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране должны быть привлечены к ответственности.

Как известно, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины.

Изначально Иран всячески отрицал версию о причастности своих сил ПВО к крушению, но 11 января министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что украинский лайнер был неумышленно сбит иранской ракетой.

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами принес свои извинения за поражение украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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