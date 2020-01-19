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Ангелы рейса PS752 МАУ возвращаются домой: онлайн-трансляция

19 января, 10:55

Борт из Ирана встречают родные жертв катастрофы и представители украинской власти

Сегодня, 19 января, погибшие в результате крушения сбитого в Тегеране 8 января самолета МАУ украинцы возвращаются домой. В аэропорту "Борисполь" борт с телами погибших встречают родные жертв авиакатастрофы, а также президент Украины Владимир Зеленский и другие представители власти.

Телеканал "Украина 24" ведет спецэфир:

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А на телеканале "Украина" выйдет два спецвыпуска – в 11:30 и 13:30:

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Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит 8 января двумя ракетами. На борту находились 176 человек – все они погибли, включая 11 граждан Украины. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана. Иран признал свою вину в сбитии самолета и пообещал выплатить компенсации родным погибших.

Все подробности крушения и расследования трагедии вы можете узнать в специальной хронике: "Все версии крушения самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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авиакатастрофа МАУ Boeing 737-800 авиакрушение в Иране

Источник: Сегодня

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