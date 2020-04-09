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Скандал в центре Киеве: полиция задержала противников стройки на Лабораторной улице

9 апреля, 22:55

Александр Марущак, Мила Князьская-Ханова

Полиция задержала активистов из-за нарушения карантина

В Киеве 8 апреля произошел конфликт возле одной из строек в центре города. Так, люди вышли на протест против возведения многоэтажки возле дома по ул. Лабораторной, 12.

"Автобус спецназовцев, которые защищают стройки, с применением силы задержали семерых местных жителей и собаку, которые вышли на улицу из-за незаконного строительства возле своего дома. Одной из задержанных женщин пришлось оказывать медицинскую помощь. Все восемь задержанных (женщин, мужчин и собаку) доставили в Печерское райуправление НП", – сообщил на своей странице активист Сергей Мельниченко.

В полиции Печерского района сайту "Сегодня" рассказали, что инцидент на улице Лабораторной действительно произошел.

"Люди собрались возле стройки вопреки карантинным ограничениям – сейчас запрещены любые митинги и акции. Но инициативная группа киевлян решила, что можно собраться вопреки запрету. Они высказывались за остановку стройки на улице Лабораторной, где идет строительство жилищного комплекса. На место прибыли полицейские и предупредили людей о незаконности их действий, попросили прекратить акцию и разойтись по домам. Поскольку люди не хотели этого сделать и высказывали свое недовольство стройкой и перекрывали движение транспорта из стройплощадки, полицейским пришлось из задержать. В управление полиции были доставлены 7 человек. На них были составлены анкетные данные и административные протоколы. После этого активистов отпустили, а административные протоколы в дальнейшем будут отправлены в суд", – рассказали в полиции Печерского района.

В полиции напоминают, что в городе действует ограничение: собираться больше двух человек – запрещено. А возле стройки на Лабораторной собралось около 20 человек. Лишь после прибытия полиции некоторые начали уходить. Самых активных нарушителей правоохранители задержали, это четверо мужчин и три женщины. При этом про задежанную вместе с активистами собаку в полиции не слышали.

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"Одна из женщин распространила видео в сети Интернет о том, что вчера она якобы шла в аптеку, когда ее незаконно задержали правоохранители. На самом деле гражданка была участником этой акции и не выполняла законные требования полиции. В территориальном управлении полиции установили анкетные данные правонарушителей и составили на них административные протоколы. После составления админматериалов, которые будут направлены на рассмотрение суда, всех участников события отпустили", – говорится в сообщении правоохранителей.

Ранее в Киеве разгорелся очередной скандал из-за стройки в историческом центре города. Жильцы улиц вокруг Павловского сквера опасаются, что зеленая зона может быть уничтожена из-за постройки очередного жилищного комплекса. "Сегодня" узнали, что происходит.

Совсем рядом с местом возможной застройки, на Гоголевской, 32а, летом 2019-го произошел скандал с усадьбой Миллера. Группа из трех человек, используя поддельные документы, оформила право собственности на дом. Сейчас усадьба под арестом, а фигурантам уголовного дела грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам. Жертвой аферистов стала 89- летняя женщина. Злоумышленники подделали паспорт и документы на квартиру и перепродали ее. Преступники присвоили более 600 тыс. гривен. И такие случаи не единичны.

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Киев стройка скандал протест правоохранители

Источник: Сегодня

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