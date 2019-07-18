В Киеве проведут толоку на Гидропарке
Субботник устроят уже 20 июля
В столичном Гидропарке в субботу, 20 июля, в 11:00 проведут большую уборку. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Начиная с этой субботы, 20 июля, мы начинаем уборку "спящего великана" – всем известного Венецианского острова между двумя берегами Киева. Это практически заповедник в центре столицы – Гидропарк. Это наша совместная работа, и мы приглашаем всех неравнодушных присоединиться", – цитирует пресс-служба новый и. о. директора парка культуры и отдыха "Гидропарк" Олег Челомбитько.
Кроме того, в Днепровском районе 20 июля убирать еще две локации: зеленую зону возле метро "Дарница" и Никольскую слободку.
Каждый желающий может присоединиться к этой инициативе.
Напомним, в КП "Киевмиськрозвиток" презентовали концепцию развития территории столичного Гидропарка, который занимает часть Долобецкого и Венецианского островов. Здесь предлагают обустроить новые аттракционы, по всему парку создать велосипедные дорожки, обновить мощение, освещение и элементы благоустройства. Также в Гидропарке хотят обустроить новые спортивные, детские площадки и фонтаны.
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Напомним, что в Киевской области на территории Первомайского лесничества лес превращается в пустыню. Защитники природы обвиняют в вырубке лесников, отмечая, что те под видом санитарных зачисток срезают здоровые деревья.
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