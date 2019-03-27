Парки Киева: в "Отрадном" изуродовали озеро, а в Соломенском ремонтируют площадь
В столице начались масштабные реконструкции парков. Как изменят зеленые зоны и чем недовольны киевляне
Жители Киева сообщают о начале работ в Соломенском ландшафтном парке площадью более 27 га. Его внешний вид, судя по проекту, кардинально не изменится. Здесь планируют обновить дорожки, обустроить детскую игровую зону и рекреационную зону для отдыха возле фонтана.
Глава КП "Киевгорразвитие" Станислав Демин рассказал, что сейчас делают участок от верхнего входа в парк на ул. Волгоградской до нижнего входа на ул. Шаповала.
"Будет реконструирована центральная площадь и лестница парка. Закончим работы быстро", — обещает он.
Стоимость реконструкции, согласно бюджету Киева, — 163 млн грн, в этом году потратят 24,9 млн.
А вот с еще одной зеленой зоной этого района - проблемы. Горожане жалуются, что в парке "Отрадный" изуродовали озеро. В холода берега перекопали, начали укреплять их бетоном. Но недавно рабочие и техника отсюда исчезли, оставив разруху.
Жители волнуются, что водоем в итоге будет уничтожен.
"Как тут будут жить утки и черепахи? Видимо, деньги закончились", — возмущаются люди и массово пишут жалобы в КГГА. В выходные на субботнике в парке "Отрадный" и. о. гендиректора "Киевзеленстроя" Наталья Белоусова заверила, что работы на озере будут завершены.
"Сейчас мы занимаемся формированием бюджета на этот объект — расчистку озера. Выполним все обязательства. Договор с генподрядчиком заключен", — заявила она.
Идут ремонтные работы и в других зеленых зонах. В парке "Наталка" началась третья очередь реконструкции, делают новые дрожки.
В Куреневском парке создают детский автогородок с дорожными знаками, конструкциями мостов, тоннелей, ж/д переездом. Также в планах на этот год — ремонты парков "Юность", "Киото". В парке Партизанской славы обещали новый фонтан, в "Сырецком" — новую концертную сцену, в парке "Совки" — велодорожку.
Ранее мы писали о прогулке в столичном парке "Нивки".
Также сообщалось, что в среду вечером,13 марта, едва не загорелся музей народной архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово.
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