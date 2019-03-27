Парки Киева: в "Отрадном" изуродовали озеро, а в Соломенском ремонтируют площадь

В столице начались масштабные реконструкции парков. Как изменят зеленые зоны и чем недовольны киевляне

Черепаха в парке "Отрадный" в Киеве. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Парки Киева: в "Отрадном" изуродовали озеро, а в Соломенском ремонтируют площадь Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b36/5b6/5c9b365b63fff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b36/5b6/5c9b365b63fff.jpg 2019-03-27T10:37:00+02:00 Коммуналка В столице начались масштабные реконструкции парков. Как изменят зеленые зоны и чем недовольны киевляне

Жители Киева сообщают о начале работ в Соломенском ландшафтном парке площадью более 27 га. Его внешний вид, судя по проекту, кардинально не изменится. Здесь плани­руют обновить дорожки, обустроить детскую игровую зону и рекреационную зону для отдыха возле фонтана.

Фото: facebook.com/lossolomaskyiv Соломенский парк. Начались активные роботы по реконструкции: здесь обновят дорожки и обустроят рекреационные зоны

Глава КП "Киевгорразвитие" Станислав Демин рассказал, что сейчас делают участок от верхнего входа в парк на ул. Волгоградской до нижнего входа на ул. Шаповала.

"Будет реконструирована центральная площадь и лестница парка. Закончим работы быстро", — обещает он.

Стоимость реконструкции, согласно бюджету Киева, — 163 млн грн, в этом году потратят 24,9 млн.

Фото: facebook.com/Kyivmiskrozvytok/ Проект реконструкции и благоустройства Соломенского парка

А вот с еще одной зеленой зоной этого района - проблемы. Горожане жалуются, что в парке "Отрадный" изуродовали озеро. В холода берега перекопали, начали укреплять их бетоном. Но недавно рабочие и техника отсюда исчезли, оставив разруху.

Фото: facebook.com/groups/Vidradny "Отрадный". Рабочие перекопали берега озера и уехали

Жители волнуются, что водоем в итоге будет уничтожен.

"Как тут будут жить утки и черепахи? Видимо, деньги закончились", — возмущаются люди и массово пишут жалобы в КГГА. В выходные на субботнике в парке "Отрадный" и. о. гендиректора "Киевзеленстроя" Наталья Белоусова заверила, что работы на озере будут завершены.

"Сейчас мы занимаемся формированием бюджета на этот объект — расчистку озера. Выполним все обязательства. Договор с генподрядчиком заключен", — заявила она.

Идут ремонтные работы и в других зеленых зонах. В парке "Наталка" началась третья очередь реконструкции, делают новые дрожки.

Фото: КО "Киевзеленстрой" "Наталка". Третья очередь реконструкции, делают дорожки

В Куреневском парке создают детский автогородок с дорожными знаками, конструкциями мостов, тоннелей, ж/д переездом. Также в планах на этот год — ремонты парков "Юность", "Киото". В парке Партизанской славы обещали новый фонтан, в "Сырецком" — новую концертную сцену, в парке "Совки" — велодорожку.

Ранее мы писали о прогулке в столичном парке "Нивки".

Также сообщалось, что в среду вечером,13 марта, едва не загорелся музей народной архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.