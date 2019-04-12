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В Киеве пройдет ярмарка с товарами для сада и огорода

Сегодня, 23:32

На Ревуцкого можно будет купить семена, рассаду и инвентарь

Украинец изобрел новый способ сажать картофель
Украинец изобрел новый способ сажать картофель. Фото: Depositphotos

В Киеве 13 апреля с 9:00 до 17:00 на ул. Ревуцкого в Дарницком районе столицы пройдет ежегодный общегородской ярмарка по продаже товаров для садоводов, огородников и фермеров "Сад-Огород-2019". Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства.

Для посетителей будет представлен большой выбор семян овощей, газонных трав, саженцев фруктовых деревьев и винограда, рассады овощей и клубники.

Также киевляне и гости столицы смогут приобрести минеральные удобрения, средства защиты, декоративный посадочный материал, садово-огородный и хозяйственный инвентарь. Кроме того, от специалистов можно будет получить полезные советы по выращиванию растений.

Напомним, на этой неделе в Киеве проходят традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мед, молоко на 10—15% дешевле, чем на городских рынках.

Ранее "Сегодня" также разбирались, что выгоднее – вырастить рассаду из семян или купить готовую. Кроме того, эксперты рассказали, чем и как удобрять рассаду, чтобы получить суперурожай.

Также эксперты раскрыли секрет, как вырастить овощи на своем подоконнике.


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Тег Киев, ярмарка, сад, огород

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