В Киеве пройдут осенние толоки: где посадят новые деревья

Фото из архива "Сегодня"

В Киеве в этом году пройдут традиционные осенние толоки с целью улучшить экологическую ситуацию в городе. Об этом сообщил "Сегодня" Андрей Малеванный, начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА:

"Небезразличные киевляне смогут присоединиться к этим акциям по высадке деревьев и кустов во всех районах города. Например, на улицах Саксаганского и Владимирской мы высадим молодые саженцы клена Фримана, а на улице Большой Васильковской — 23 платана. Заметно обновится и Голосеевский парк. Там также появятся платаны и разные породы дуба. Полный перечень локаций, где будут проходить экологические акции, киевляне могут посмотреть на сайте КГГА. В этом списке также можно узнать, какие зеленые насаждения запланированы к высадке и в каком количестве. Точные даты проведения толок будут сообщены дополнительно на информационных ресурсах КГГА", – уточнил Малеванный.

Ранее сообщалось, что жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре. Соседи говорят, что собственник квартиры Олег всегда тащил домой мусор, но в последние годы завалил им все жилище. Жители всего дома страдают не только от вони и куч мусора, но и от нашествия крыс и тараканов, живущих в квартире мужчины.

Также свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

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