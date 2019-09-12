В Киеве разыгрался скандал вокруг общественного туалета в центре города

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Вокруг общественного туалета в популярном парке Шевченко разыгрался скандал. Киевлян возмутило качество обслуживания в нем.

"Стоимость услуг тут — аж 5 гривен, а на самом деле удобств немного. Даже мыло в туалете обычное, а не как должно быть — жидкое. Это не гигиенично! К тому же на входе кирпичом приложено объявление, что льгот на вход нет — насмешка над людьми", — возмущается киевлянин Олег Ковалев.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В КП "Киевводфонд" нам сообщили, что туалет находится на балансе предприятия, но с 2015 года он в аренде.

"Арендатор содержит туалет согласно договору и сам проводит свою хоздеятельность, в том числе устанавливает стоимость услуг. И законодательством не предусмотрены льготы на данный вид услуг. А вот по поводу отсутствия жидкого мыла мы провели с арендатором разъяснительную беседу, и он должен установить дозаторы с мылом до 13 сентября", — рассказала "Сегодня" директор КП Светлана Козловская.

Ранее сообщалось, что в парке Победа в одном здании совместили пункт муниципальной охраны и туалет. Коричневое здание появилось в зеленой зоне не так давно. Отметим, что муниципальная охрана совсем недавно патрулирует парк Победы, однако такое соседство удивило гостей парка.

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