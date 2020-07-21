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В Киеве резко испортилась погода: синоптики предупредили о грозе со шквалами

21 июля, 13:19

Наталья Руда Наталья Руда

Небо затянуло тучами и поднялся сильный ветер

В Киеве после полудня во вторник, 21 июля, резко испортилась погода – усилился ветер, а небо затянуло тучами. По данным синоптиков, в городе ожидается гроза и сильный ветер.

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Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"В ближайший час и до конца дня 21 июля в столице ожидается гроза, шквалы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

При этом в центре столицы уже начался дождь, однако на окраинах и в пригороде пока что без осадков.

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Новости "Сегодня" сообщали, что на этой неделе в Киеве после дождей жара пойдет на спад. В частности, уже завтра, 22 июля, днем будет +22...+24 градуса, ночью прогнозируют до +15...+17 градусов. По области будет такая же температура.

Ранее из-за непогоды, которая обрушилась на ряд областей, остались обесточенными 23 населенных пункта.

Также мы писали, что каждый пятый украинец должен избегать длительного пребывания на солнце:

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Киев погода прогноз погода в Киеве

Источник: Сегодня

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