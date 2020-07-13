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На Украину снова обрушилась непогода: обесточены десятки населенных пунктов

13 июля, 08:16

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

Дожди и грозы, которые обрушились на восточные, центральные и северные области, не прошли без последствий. Из-за них без электроснабжения остались 23 населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"По состоянию на 7:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта", – говорится в сообщении.

Люди остались без света в трех областях:

  • Черниговская область – 10 населенных пунктов;
  • Луганская область – 9 населенных пунктов;
  • Киевская область – 4 населенные пункты.

К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

Напомним, недавно в Одесской области в курортном поселке Рассейка около Тузловских лиманов бушевала песчаная буря. Там образовалось несколько смерчей, которые напугали отдыхающих.

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А в ночь с 11 на 12 июля на западе Украины дожди обесточили 100 населенных пунктов и подтопили дороги и жилые дома.

О том, как уберечься от влияния погодных контрастов, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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спасатели непогода Украина обесточены населенные пункты ГСЧС

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