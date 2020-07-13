На Украину снова обрушилась непогода: обесточены десятки населенных пунктов

Дожди и грозы, которые обрушились на восточные, центральные и северные области, не прошли без последствий. Из-за них без электроснабжения остались 23 населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 13 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 23 населенных пункта", – говорится в сообщении.
Люди остались без света в трех областях:
- Черниговская область – 10 населенных пунктов;
- Луганская область – 9 населенных пунктов;
- Киевская область – 4 населенные пункты.
К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.
Напомним, недавно в Одесской области в курортном поселке Рассейка около Тузловских лиманов бушевала песчаная буря. Там образовалось несколько смерчей, которые напугали отдыхающих.
А в ночь с 11 на 12 июля на западе Украины дожди обесточили 100 населенных пунктов и подтопили дороги и жилые дома.
О том, как уберечься от влияния погодных контрастов, смотрите в сюжете:
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