Фото: Павел Бирюк/Facebook

В Киеве с дороги спустя месяц убрали сгоревший автобус Наталья Мамчур https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/a93/74e/5d4a9374e08d1.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/a93/74e/5d4a9374e08d1.jpg 2019-08-07T12:55:00+03:00 Другие новости Ikarus выгорел дотла еще в июле

Сотрудники КП "Киевблагоустройство" наконец-то вывезли с улицы Борщаговской, 141 сгоревший автобус Ikarus.

Напомним, транспортное средство было полностью уничтожено огнем еще ночью 14 июля, то есть почти месяц назад. Все это время обгоревший кузов стоял у обочины дороги, из-за чего возмущались многие киевляне.

"Из-за недостатка производственных возможностей мы не в состоянии именно мгновенно выполнить запланированное. Нужно немного терпения. Поверьте. Никто не собирался бросать этот автобус на произвол судьбы",- пояснил руководитель предприятия Павел Бирюк.

По данным "Киевблагоустройства", в течение предыдущей недели с улиц Киева также были убраны несколько брошенных авто. К примеру, одно из них стояло на ул. Франка, 11, другое – на углу пер. Строителей и ул. Красноткацкой. Всего же в столице было демонтировано несколько десятков незаконных объектов. Среди них – торговые павильоны, шлагбаум на ул. Китаевской, три гаража на ул. Ярославов Вал, автомойка на ул. Алматинской и даже 10 беседок для отдыха в Пуще-Водице.

Напомним, что на проспекте Бажана в Киеве на заезде на Южный мост в четверг, 1 августа, загорелся престижный автомобиль, который впоследствии полностью сгорел.

Также мы писали, что автомобиль Renault Scenic влетел в электроопору на улице Жилянской в Киеве и сгорел.

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