В Киеве с коробками пиццы требуют освободить нацгвардейца Маркива
Участники акции принесли под посольство Италии пустые коробки из-под пиццы и баннер FreeMarkiv
Около 300 человек устроили акцию под посольством Италии в Киеве, чтобы освободитьукраинского нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного итальянским судом к 24 годам тюрьмы.
Об этом сообщает Громадское.
Участники акции принесли под посольство Италии пустые коробки из-под пиццы и баннер FreeMarkiv.
Участники акции скандировали "Свободу Виталию Маркиву!".
Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.
Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку. В то же время от Украины требовали несколько миллионов евро компенсации. В суде выступали адвокаты семьи погибшего и журналистских организаций.
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