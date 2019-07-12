В Киеве с коробками пиццы требуют освободить нацгвардейца Маркива

Участники акции принесли под посольство Италии пустые коробки из-под пиццы и баннер FreeMarkiv

Фото: Громадське телебачення

Около 300 человек устроили акцию под посольством Италии в Киеве, чтобы освободитьукраинского нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного итальянским судом к 24 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Громадское.

Участники акции принесли под посольство Италии пустые коробки из-под пиццы и баннер FreeMarkiv.

Участники акции скандировали "Свободу Виталию Маркиву!".

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом. Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку. В то же время от Украины требовали несколько миллионов евро компенсации. В суде выступали адвокаты семьи погибшего и журналистских организаций.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве с коробками пиццы требуют освободить нацгвардейца Маркива". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"