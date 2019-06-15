Суд над бойцом Маркивым в Италии: от Украины требуют несколько миллионов евро компенсации

На заседании в суде выступили адвокаты семьи погибшего и журналистских организаций

Фото: Радио "Свобода"

В трибунале итальянского города Павия прошло одно из последних судебных заседаний по делу Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли. Италийская сторона требует от Украины несколько миллионов евро компенсации, пишет Радио.Свобода.

Перед судом присяжных выступили адвокаты семьи погибшего и журналистских организаций. Адвокат семьи Роккелли Алессандра Баллерини резко осудила Украину "за бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа" и требует один млн евро компенсации семье погибшего. Кроме того, еще 800 тыс. евро просит гражданская жена журналиста. Отдельное денежное возмещение предложили для его сестры.

Защитник от ассоциации фотографов фрилансеров Cesura Lab со своей стороны попросил от Украины 15 тыс. евро на организацию профессиональных курсов для журналистов Италии.

Адвокат и политик Джулиано Пизапия, представляющий Союз итальянской прессы FNSI и областную Ассоциацию журналистов Ломбардии, не озвучил денежной суммы. Он передал судье письменный вариант требований своей стороны.

"Адвокат Джулиано Пизапия с уважением говорил о подсудимом отметив, что он находится "длительное время (почти два года) под стражей" и раскритиковал его фото в одной местной газете с подписью "вероятный убийца". Но остается много сомнений относительно реконструкции фактов со стороны обвинения, несмотря на то, что украинцы положительно относились к Роккелли и Миронову, тогда как последний считался врагом России Путина", – говорит Массимилиано Мелло, журналист издания Milano Today.

В деле военного состоится еще три заседания суда. Окончательный вердикт ожидают 12 июля.

Мы также писали о том, что мать Маркива рассказала об абсурдности обвинений, поскольку итальянец был убит в двух километрах от дислокации ее сына, который на тот момент был вооружен лишь автоматом Калашникова.

На одно из заседаний приехал и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Суд над бойцом Маркивым в Италии: от Украины требуют несколько миллионов евро компенсации". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"