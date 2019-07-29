В Киеве с начала года открыли 24 сквера и два парка: фото Александр Марущак 2019-07-29T10:09:00+03:00 Другие новости К концу августа завершат капремонт на восьми объектах

С начала этого года в столице открыто и введено в эксплуатацию 24 сквера, а также парки "Винницкий" и "Радуга". К концу августа завершат капремонт на восьми объектах. Среди них — парки "Победа" и "Куреневский" в Днепровском и Подольском районах.

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Продолжается ремонт в парке "Совки" и третья очередь парка "Наталка" в Оболонском районе.

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Напомним, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен. Так, в небольшом сквере на Троещине сделали маленький оазис в окружении шумных многоэтажек, высадив в нем несколько сотен кустов можжевельника. Впрочем, старания коммунальщиков не были оценены, и почти все новые насаждения украли. Причем в парке в этом же районе неизвестные вырвали из клумб почти полтысячи тюльпанов.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони жильцы одной из жилых многоэтажек решили засадить клумбу под окнами не цветами, а картошкой.

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