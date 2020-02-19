В Киеве с температурного рекорда началась метеорологическая весна

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Киеве погода побила уже шестой температурный рекорд февраля. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 18 февраля в столице был превышен на 0,9 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С.

"Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице", - говорится в сообщении метеорологов.

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Напомним, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3 °С, что на 1,4 °С теплее, чем в 1950 году. Кроме того, ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже +1,8 °С, что на 0,1 °С теплее, чем в 1974 году. Вместе с тем первый температурный рекорд последнего месяца зимы был зафиксирован 2 февраля.

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