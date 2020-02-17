Погода в Киеве побила два новых рекорда

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Киеве зафиксированы два новых температурных рекорда. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 15 февраля киевляне пережили теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3 °С, что на 1,4 °С теплее чем в 1950 году.

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Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже +1,8 °С, что на 0,1 °С теплее, чем в 1974 году.

Напомним, что первый температурный рекорд февраля в Киеве зафиксировали 2 февраля. Так, после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7 °С, что на 1,4 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году. Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температуре 2 февраля достигла +7,9 °С, что на 1,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался тоже с 2002 года.

Отметим, прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз, а в декабре была весенняя погода.

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