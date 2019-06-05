В Киеве сломались музыкальные фонтаны

Поломку обещают скоро устранить

Фото: narodna-pravda.ua.

В Киеве в связи с аварией, которая произошла на высоковольтной сети, временно не работают фонтаны в акватории Русановского канала.

"Работа фонтанов будет восстановлена после устранения аварийной ситуации", – сообщают в КП "Киевводфонд".

Послушать музыку и полюбоваться разноцветными струями фонтанов собираются каждый вечер тысячи киевлян. Многие отмечают, что в последние дни один из 12 фонтанов на Русановском канале барахлил: его струи не понимались высоко.

Ранее на площади перед Киевским Дворцом детей и юношества впервые за последние 40 лет заработал отреставрированный комплекс фонтанов. Он является памятником архитектуры и модернизма, включает в себя бассейны и фонтаны в монументальной мозаике.

Ранее мы писали, что в конце апреля забили фонтаны на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс "Малые" фонтаны: "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева", а также фонтан "Крещатик" у дома №25. Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начал уже с 1 мая.

Напомним, в Печерском районе Киева рядом со станцией метро "Арсенальная" восстанавливают два знаменитых фонтана, которые не работали много лет. В выходные провели тестовый запуск фонтана возле бывшего кинотеатра "Зоряный", на месте которого ранее планировали строить высотку.

Тем временем, в Харькове приводят в порядок фонтан в парке Шевченко.

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