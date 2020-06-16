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В Киеве снизилось число случаев COVID-19: Кличко объяснил причину

16 июня, 11:25

Наталья Руда Наталья Руда

Мэр столицы сообщил об обработке данных с опозданием

Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили коронавирус, увеличилось за сутки на 28 человек. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своих страницах в Facebook.

Среди заболевших:

  • 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет
  • 9 мужчин от 18 до 75 лет
  • 1 девочка, которой 9 лет, и семилетний мальчик

В больницы столицы госпитализировали 2 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

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Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе -7. Деснянском – 5, в Днепровском – 4 случая.

При этом Кличко уточнил, что такое количество инфицированных за сутки не свидетельствует о том, что вирус резко отступил.

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"Поскольку вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета, некоторые данные обрабатывались с опозданием. "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" делал исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени". Поэтому расслабляться рано. Будьте осторожны", – резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Киев" продлили карантин и отменили запланированные рейсы.

Также сообщалось, что в Киеве директор школы, которая заразилась коронавирусом, знала о заболевании, но продолжала общаться с людьми и ходила на работу.

Кроме того, смотрите в сюжете о ситуации с карантином в Европе:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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