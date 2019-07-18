В Киеве снова будут дожди, а область накроют грозы

Ночная температура в столице поднимется до +14 градусов

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в четверг, 18 июля, сохранится дождливая погода, однако немного потеплеет. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, днем температура воздуха будет +21...+23 градуса, ночью +12...+14 градусов.

По области осадки пройдут с грозами. В Чернобыле и Тетереве днем температура воздуха поднимется до +21...+23 градусов, а ночью до +10...+12 градусов. В Вышгороде, Борисполе, Барышевке, Яготине, Фастове, Мироновке и Белой Церкве днем будет до +23...+24 градусов, а ночью +11...+13 градусов.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий.

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