В Киеве стало еще больше зараженных коронавирусом: свежие данные

Среди новых зараженных почти все люди от 26 до 77 лет

В Киеве увеличилось количество зараженных коронавирусом. За последние сутки это число людей выросло на 31 инфицированного и составило 801 подтвержденный случай. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 31 человека, из них четверо – медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID-19", – написал он.

Кличко уточнил, что заболели 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, 11 мужчин от 26 до 77 лет. Также заразились два ребенка – 13-летний мальчик и 10-летняя девочка.

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В больницы столицы госпитализировали пять пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 19 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 5449 случаев COVID-19, из которых 141 летальный, 347 пациентам удалось вылечиться. За прошлые сутки было зафиксировано 343 новых случая. Также инфекция подтверждена у почти тысячи медиков. По всем летальным случаям, которые есть в стране, около 78% людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек. В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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