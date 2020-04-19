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В Киеве стало еще больше зараженных коронавирусом: свежие данные

19 апреля, 11:28

Сергей Мартынец

Среди новых зараженных почти все люди от 26 до 77 лет

В Киеве увеличилось количество зараженных коронавирусом. За последние сутки это число людей выросло на 31 инфицированного и составило 801 подтвержденный случай. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 31 человека, из них четверо – медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 801 подтвержденный случай заболевания COVID-19", – написал он.

Кличко уточнил, что заболели 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, 11 мужчин от 26 до 77 лет. Также заразились два ребенка – 13-летний мальчик и 10-летняя девочка.

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В больницы столицы госпитализировали пять пациентов, остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 19 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 5449 случаев COVID-19, из которых 141 летальный, 347 пациентам удалось вылечиться. За прошлые сутки было зафиксировано 343 новых случая. Также инфекция подтверждена у почти тысячи медиков. По всем летальным случаям, которые есть в стране, около 78% людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек. В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Смотрите также поздравления Кличко с Пасхой:

Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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