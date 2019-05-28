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В Киеве "стеклянный" мост моют поливочной машиной и сушат пылесосами

28 мая, 16:57

Горожан возмутила осыпающаяся крошка с велосипедной дорожки

Фото: facebook.com/pishovelomist
Фото: facebook.com/pishovelomist.

Пешеходно-велосипедный мост с Владимирской горки к Арке дружбы народов через Владимирский спуск продолжает удивлять киевлян. После скандала с треснувшими стеклами, горожан возмутила осыпающаяся крошка с велосипедной дорожки, из которой там образуются целые заносы. 

"По технологии такая крошка в течение недели оседает и ее нужно каждый день пылесосить. Что и делают коммунальщики при помощи пылесоса. Вчера они вывозили крошку с моста при помощи мини-грузовика, который заехал на мост. Кстати, по утрам мост моют при помощи поливочной машины, делается это, чтобы сильнее утрамбовать крошку. Она перемешана с клеем, должна просесть – все делается строго по технологии. После этого ее еще раз покрасят", – пояснили нам в КГГА.

Напомним, первое треснувшее стекло посетители заметили уже на следующий день после открытия переправы. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин. Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.


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Тег Киев, мост, Владимирская горка

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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