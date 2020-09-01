В Киеве температурный рекорд "отметили" усиленным мытьем улиц (фото)

В столице 1 сентября зафиксировали самую высокую температуру за 140 лет

Первый день осени в Киеве отличился новым погодным рекордом – первая осенняя ночь оказалась самой теплой за 140 лет: столбик термометра не опускался ниже 21,9 градусов.

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Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, предыдущий рекорд 2004 года (18,9) был превышен сразу на три градуса.

В свою очередь, работники коммунальной корпорации "Киевавтодор" с приходом жаркой погоды усилили мытье и полив улиц. Как сообщили на предприятии, сейчас специальная техника работает круглосуточно.

"На протяжении суток на дорогах работает более 50 единиц поливомоечных машин. Используют и специальные автомобили для мытья проезжих частей дорожными шампунями", – говорится в сообщении.

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В "Киевавтодоре" напомнили, что благодаря интенсивному поливу и мытью уменьшается количество испарений вредных веществ из раскаленного асфальта, а также смываются пыль и грязь. Кроме того, такая работа препятствует преждевременной деформации дорожного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным движением.

В тренде Кличко рассказал, могут ли в Киеве снова закрыть метро

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали, что на Борщаговском мосту сняли аварийные 30-тонные балки.

А на Шулявском путепроводе не так давно начали асфальтировать съезды, однако не все водители соблюдали ограничения движения и проехались по свежему асфальту.

Смотрите в сюжете, как открывали проезд на путепроводе:

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