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В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус

2 марта, 12:35

Наталья Руда

Также еще одно подозрение зафиксировано в Черновцах

В Киеве у трех иностранцев зафиксировано подозрение на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, 2 марта.

По его словам, в целом в Украине не зафиксировали ни одного случая коронавирусной болезни, однако есть четыре подозрения: три у иностранцев в столице и еще одно – в Черновцах. Там коронавирус подозревают у человека, который вернулся из Италии.

"Начато исследование еще по четырем подозрениям. Три из них – из города Киева, одно – из Черновицкой области. В городе Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые пребывали на территории Украины. В Черновцах – это человек, вернувшийся из Италии", - сказал Ляшко.

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Кроме того, также завершилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и Киева у пассажирки, которую выявили в аэропорту. Все образцы показали негативные результаты.

Ранее тернопольские врачи оперативно отреагировали на ситуацию с вероятным подозрением на заражение ребенка коронавирусом.

Также сообщалось, что Виктор Ляшко осмотрел готовность больницЖитомира, Ровно и Сарн, констатировал готовность медицинской системы страны фиксировать случаи коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев Черновцы пневмония заболевание коронавирус

Источник: Сегодня

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