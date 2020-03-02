В Тернополе у ребенка заподозрили коронавирус

Тернопольские врачи оперативно отреагировали на ситуацию с вероятной подозрением на заражение ребенка коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.
Ребенка возрастом 2,5 лет госпитализировали с одного из пригородных сел в воскресенье, 1 марта. На днях ребенок с родителями вернулся из поездки в Мадрид.
Медики срочно изолировали ребенка в инфекционный бокс, провели комплекс необходимых лабораторных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий.
"По результатам исследования областного лабораторного центра, у этого ребенка обнаружили грипп группы "В". Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение", – говорится в сообщении.
Подозрения по поводу заражения ребенка коронавирусом не подтвердились.
Ранеев Минздраве напомнили, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19.
Между тем, заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко осмотрел готовность больниц Житомира, Ровно и Сарн, констатировал готовность медицинской системы страны фиксировать случаи коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе профильного министерства.
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