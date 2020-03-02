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В Тернополе у ребенка заподозрили коронавирус

2 марта, 03:59

Елена Вус

Ребенка возрастом 2,5 лет госпитализировали с одного из пригородных сел

Тернопольские врачи оперативно отреагировали на ситуацию с вероятной подозрением на заражение ребенка коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.

Ребенка возрастом 2,5 лет госпитализировали с одного из пригородных сел в воскресенье, 1 марта. На днях ребенок с родителями вернулся из поездки в Мадрид.

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Медики срочно изолировали ребенка в инфекционный бокс, провели комплекс необходимых лабораторных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий.

"По результатам исследования областного лабораторного центра, у этого ребенка обнаружили грипп группы "В". Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение", – говорится в сообщении.

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Подозрения по поводу заражения ребенка коронавирусом не подтвердились.

Ранеев Минздраве напомнили, что в Украине нет ни одного зафиксированного случая COVID-19.

Между тем, заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко осмотрел готовность больниц Житомира, Ровно и Сарн, констатировал готовность медицинской системы страны фиксировать случаи коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе профильного министерства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ребенок Тернополь заражение госпитализация коронавирус

Источник: Сегодня

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