В Киеве участники экомарафона обсудили шаги для сохранения природы

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Крупные украинские компании и мелкие предприниматели провели экомарафон, чтобы обсудить наиболее эффективные шаги, которые можно предпринять для сохранения природы.

Участники экомарафона, в частности, говорили о том, что делать с отходами и как перестать попусту тратить ресурсы. Все — ради чистой воды, воздуха и комфортной жизни для каждого из нас.

"Сегодня" побывали на мероприятии, чтобы, среди прочего, узнать, что заставляет крупные и малые предприятия заботиться об окружающей среде в котором мы живем.

Мероприятие объединило компании, которые пытаются как сделать все возможное, чтобы как можно меньше вредить природе. К примеру, на экомарафоне производители многоразовых сумок и представители гипермаркетов договаривались, как заменить полиэтиленовые пакеты на экосумки, чтобы уменьшить количество пластикового мусора.

Чем больше можно использовать сумку, тем меньше будет мусора. Переработка – главный мировой, но пока не очень популярен тренд в Украине. Хотя, переделать можно практически все.

На мероприятии предоставили разные листы бумаги, чтобы сравнить различные подходы производителей к окружающей среде. Один лист – сделан из макулатуры, другой — из древесины. Разницы на первый взгляд нет. На ощупь листы тоже одинаковые. Тогда, зачем же вырубать деревья, если переработка может сохранить гектары лесов?

На экомарафоне только и разговоров, как уменьшить влияние на природу. Предприниматели уже поняли: денег на вреде окружающей среде зарабатывать нельзя.

"Они работают на рынке, и все они хотят работать и через 50 лет. И эта конкуренция приводит к пониманию: либо ты сегодня заботишься об экологии и ты работаешь завтра, либо ты сегодня работаешь как конкурент, "толкаешься", но завтра не работаешь", – объясняет координатор движения "Экомарафон" Business Ukraine Оксана Луценко.

"В Европе для бизнеса обязательно делать хорошие дела в сфере экологии, в Украине это добровольное желание отдельных бизнесов, которые уже начинают что-то делать, понимая, что нам жить в этой стране, и нашим детям тоже жить в нашей стране", – говорит председатель правления Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

И для энергетической компании ДТЭК забота о природе и социальная ответственность — часть отдельной стратегии.

"Мы разрабатываем и будем внедрять стратегию ESG, которая объединяет в себе экологические, социальные и управленческие направления. Она, конечно, еще имеет программы, которые реализуются, финансируются, для сохранения окружающей среды, в том числе", – заявила руководитель департамента по экологической безопасности ДТЭК Энерго Ирина Вербицкая.

Едва ли не главный вопрос, который необходимо решить, чтобы улучшить экологическую ситуацию, это — упорядочить эконалог. Только в прошлом украинские предприятия оплатили пять миллиардов гривен. И сейчас крайне важно тратить его на то, чтобы уменьшить влияние промышленности на окружающую среду, а не бороться с его последствиями, считают участники экомарафона.

Если же говорить о сортировке мусора, то уже сегодня этим занимаются 37% украинцев, а еще 43% собираются разделять отходы в будущем.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что стеклянные банки возвращаются в моду. Именно их советуют использовать экологи вместо полиэтиленовых пакетов.

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