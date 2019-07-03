Стеклянные банки возвращаются в моду

Именно их советуют использовать экологи вместо полиэтиленовых пакетов

День без полиэтилена. Такая акция проходит сегодня во всем мире. Покупателей призывают отказаться от одноразовых пакетов и заменить их эко-сумками.

Ежегодно каждый украинец использует минимум полтысячи полеэтиленовых пакетов, говорит статистика. Служат они несколько минут, а вот разлагаются много лет. Корреспонденты "Сегодня" тоже присоединились к акции и научились паковать мясо, рыбу, крупы, а также овощи и фрукты, обходясь при этом без полиэтилена.

Всему этому может обучить на собственном примере киевлянка Марианна Бойко. На жизнь без пластиковых отходов она перешла еще четыре года назад. Когда это еще не было так модно. За это время нашла замену всем видам одноразового пластика. Теперь учит других. Вместе с эко-тренером корреспонденты "Сегодня" идут в магазин. Здесь наибольший спрос на всевозможные пакеты. Хотим купить рыбу. Как сделать это без полиэтилена? Очень просто. Для этого из дома нужно предварительно взять контейнер.

"Это называется хек аргентинский", – показывает на рыбу продавец.

"Хорошо, а вы можете положить это мне в мою тару без кулечка? Так, чтобы две рыбки уместились?" – спрашивает Марианна Бойко.

Рыбу нам упаковали. Купили и мясо, его поместили в стеклянную банку. Ценники наклеили на сосуд. Контейнер или банка подойдут для любых продуктов, которые могут протечь. Для сухих же можно использовать специальные мешочки. В один из таких набираем лук.Перед этим можно его взвесить отдельно. И только затем положить в мешочек.

Банка, контейнер, мешочек и общая сумка – вот, что нам нужно для того, чтобы купить овощи, мясо и даже рыбу, не используя одноразовых пакетов. Если же нести с собой объемные сосуды нет возможности, берите с собой так называемые зип-пакеты. Они, хоть и полиэтиленовые, но для многоразового использования.

В них можно паковать и малинку, и клубничку, и селедку, и все влажное", – говорит совладелица магазина экотоваров Анастасия Мартыненко.

Покупая творог, можно положить его в свою вощанку. Это сумочка с провощенной тканью. Она натуральная и используется многократно. А сложить все свои покупки можно в большие сумки или авоськи. Они растягиваются до больших размеров и хорошо выдерживают вес.

Ранее "Сегодня" писали, что полиэтиленовые пакеты, в заивисмости от толщины, могут разлагаться в земле от 100 до 400 лет. Именно загрязнение окружающей среде и является главной причиной желания большой части человечества отказаться от полиэтиленовых пакетов.

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