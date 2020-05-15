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В Киеве умерла монахиня, у которой диагностировали коронавирус

15 мая, 20:39

Александр Марущак , Елена Кузьмич

У женщины было много хронических сопутствующих заболеваний

В Киеве, где обнаружили вспышка коронавируса в интернате, опасная коронавирусная инфекция не пощадила одну из монахинь Покровского монастыря.

Лидии Ч. было 82 года. Женщина была монахиней в Покровском женском монастыре, который расположен в Бехтеревском переулке в Шевченковском районе столицы. Хотя женщина была прописана в центре Киева в доме на улице Большой Васильковской.

"Монахиня заболела 18 апреля. Была госпитализирована 20 апреля в Киевскую городскую больницу №9. 22 апреля лабораторное исследование подтвердило позитивный диагноз COVID-19. У женщины было много хронических сопутствующих заболеваний. Она умерла 14 мая", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре.

Священники, с которыми мы пообщались, говорят, что игуменьи Покровского монастыря сейчас нет на месте. И они не могут уточнить, кто именно из монахинь скончался.

"Почему сразу коронавирус? Если монахине было 82 года, то возможно ее просто призвал Господь", – сообщил нам собеседник.

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Напомним, что в Киеве по состоянию на 15 мая коронавирус подтвердился у 2068 человек, у 56 из них – за минувшие сутки, один человек умер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев заражение коронавирус монахиня

Источник: Сегодня

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