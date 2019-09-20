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В Киеве установят пять мемориальных досок

20 сентября, 08:29

Василий Михальчук

Соответствующее распоряжение подписано в КГГА 17 сентября

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В столице почтят память известных деятелей культуры, науки и военных. Горвласти установят мемориальные доски в разных районах города. Соответствующее распоряжение подписано в КГГА 17 сентября этого года. Все расходы на изготовление и установку мемориальных табличек покроют частные инвесторы.
В частности, мемориальные доски установят в честь:

  • бойца Вооруженных сил Украины Сергея Берегового, который погиб в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, – на фасаде здания лицея № 144 им. Г. Ващенко на просп. Валерия Лобановского, 6;
  • народной артистки Украины, почетного гражданина города Киева, Героя Украины Евгении Мирошниченко – на фасаде дома на ул. Терещенковской, 5;
  • выдающегося публициста, издателя и мецената украинской культуры Евгения Чикаленко – на фасаде дома на ул. Рейтарской, 35-А;
  • известного общественного деятеля, политолога и юриста Алексея Куренного – на фасаде здания гимназии "Киево-Могилянской коллегиум" на ул. Теодора Драйзера, 9-А;
  • выдающегося дипломата и заслуженного юриста Украины Даниила Курдельчука – на фасаде дома на ул. Золотоворотской, 2-А.

Напомним, в честь известного мецената Евгения Чикаленко в прошлом году хотели переименовать площадь Льва Толстого, но общественность эту идею не поддержала.

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Напомним, в марте в Киеве открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова и мемориальную доску. Зеленая зона расположена рядом с российским посольством – на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

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Также напомним, что по словам адвоката дочери Немцова Ольги Михайловой, российские следователи ничего не делают для розыска организаторов и заказчиков убийства российского оппозиционера.

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Киев память мемориальная доска

Источник: Сегодня

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