Фото: Mykhailo Petelytskyy

В Киеве устроили пикник посреди Днепра. Так необычно люди отметили экватор сезона катания на каяках. Гости, стоя по колено в воде, кушали и наслаждались видами на Днепр и Киев.

"Этой традиции уже четыре года. Мы собрались на старой исторической Выдубицкой отмели посреди Днепра, которая там была всегда. Туда все участники пикника, а это около 80 человек, добирались на каяках. Подготовка к нему началась в 6:00. У нас есть специальные мангалы на высоких ножках, привезли с собой дрова. Первые гости начали приезжать к месту пикника в 8:30 до 8:45. Сам пикник проходил два часа. Мы поджарили на гриле курочку, она быстро готовится, были также и овощи гриль. На десерт – арбузы, виноград, дыни. Естественно, все прошло без алкоголя, а столами служили каяки. В общем, все гости остались довольны, мы хорошо провели время", – рассказал "Сегодня" Михаил Петелицкий, собственник Каяк Каное Центра.

Фото: Mykhailo Petelytskyy

Фото: Mykhailo Petelytskyy

Ранее мы писали, что в Киеве из-за жары "позеленел" Днепр. Также сообщалось, что в начале июня 2019 в Одессе море стало зеленым.

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