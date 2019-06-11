В Одессе море стало зеленым: опубликованы фото

Экологи объяснили необычный цвет воды цветением водорослей

























В Одессе на пляжах города отдыхающие заметили необычное явление – морская вода приобрела насыщенный зеленый цвет.

В пресс-службе Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа заверили, что причин для беспокойства нет, поскольку пятна желто-зеленого цвета на поверхности воды говорят о цветении водорослей. В инспекции заявили, что ситуация под контролем, угрозы для здоровья отдыхающих или обитателей моря нет.

"По результатам анализов в зонах накопления водорослей были установлены повышенные уровни взвешенных веществ (к таковым относятся частички глины, песка, планктона, различных микроорганизмов. — Авт.). Другие химические показатели загрязняющих веществ находятся ниже уровня предельно допустимых концентраций", — сообщили в ведомстве.

В свою очередь, одесский биолог Владислав Балинский считает, что зеленая вода в Черном море может нести угрозу тем, кто с ней контактирует.

"При контакте с кожей возможны аллергические реакции, высыпания, а также могут возникать пищевые отравления при попадании в желудочно-кишечный тракт", – предупредил он.

Стоит добавить, что зеленый цвет воды постепенно уходит.

Отметим, купаться и загорать в Южной Пальмире начали еще в мае. Как и обещали чиновники, к началу туристического сезона с пляжа "Дельфин" все же убрали севший на мель ярко-желтый буксир, якобы перевозивший контрабандные сигареты. Песок там был не самым чистым, зато на вышке в то время уже дежурили спасатели.

На пляже "Чайка", тем временем, продолжаются строительные работы по сооружению пешеходного моста. На шум строительной техники отдыхающие не жалуются. Проход к пляжу тоже не перекрывали: если дискомфорт и возникает, то не от стройки, а от большого количества платных лож и шезлонгов, коими забит весь берег.

А вот готовить пляжи к туристическому сезону начали еще в апреле. С морского дна подняли жестяные банки, бутылки и прочий мусор, который может навредить отдыхающим. Проверили и санитарное состояние.

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