Весенний призыв: сколько киевлян заберут в армию

В рамках весеннего призыва в Киеве планируют призвать на срочную службу 780 человек

Архивное фото. Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Весенний призыв: сколько киевлян заберут в армию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/362/85c/5ca36285ccb35.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/362/85c/5ca36285ccb35.jpg 2019-04-02T16:38:00+03:00 Другие новости В рамках весеннего призыва в Киеве планируют призвать на срочную службу 780 человек

В рамках весеннего призыва, который с 1 апреля стартовал в Украине, в Киеве планируют призвать на срочную службу 780 человек, сообщил начальник отдела комплектации и призыва – замначальника управления призыва и комплектации главного управления персонала Генштаба ВСУ Валерий Дендебера.

"780 юношей из Киева должны пойти на срочную службу", – сказал Дендебера на брифинге в столице 2 апреля.

Напомним, что в апреле-июне в Вооруженные силы и другие воинские формирования будут отправлены 18 тыс. 752 человека. Из них в Вооруженные силы пойдут 9 тыс. человек, Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, Государственную пограничную службу – 4 тыс. человек, Национальную гвардию Украины – 5 тыс. 152 человека.

Отметим, что осенью во время призыва в Киеве были проблемы с набором призывников. Как рассказывал военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявлин, всего на учете в столице стоят 89 420 человек, из которых 57 549 подлежат призыву на службу. Однако уклоняются от призыва 33 619 мужчин – в Киеве по повесткам не являются около 80% призывников. Материалы на уклонистов переданы в полицию для розыска.

В то же время в Украине появился новый вид мошенничества по "отмазыванию" от призыва. Мошенники присылают сообщения якобы из военкоматов о мобилизации и за большую сумму предлагают "порешать" этот вопрос.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Весенний призыв: сколько киевлян заберут в армию". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.