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В Киеве уже в конце недели запоют фонтаны

Сегодня, 10:07

На Майдане фонтаны включат в субботу, на Русановке — 1 мая

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве готовятся к открытию сезона фонтанов. "Сегодня" узнали, когда они начнут свою работу, изменится ли музыкальный репертуар и появятся ли в городе новые.

На Русановском канале уже устанавливают 12 чаш светомузыкального фонтана (каждая — весом в 500 кг), которые снимали для очистки на зимний период.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

"Проведем тестировку оборудования и пробные пуски. Запустим фонтаны на Русановском канале 1 мая", — заявила Светлана Козловская, директор КП "Киевводфонд".

Они будут работать ежедневно, кроме понедельника. А вот музыкальное сопровождение из-за соседства с жилыми домами будут включать только с 20:30 до 23:00, по пятницам и субботам.

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

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Большие фонтаны на Майдане Незалежности запустят 27 апреля. Их будут включать с 20:00 до 23:00, а в сентябре — на час раньше. По понедельникам они тоже будут проходить санитарную обработку. На обслуживание светомузыкальных фонтанов в этом году власти потратят 8 млн грн. Одинаковый музыкальный репертуар фонтанов на Русановке и Майдане из украинских и мировых хитов в этом году решили не менять. А вот когда запустят светомузыкальный фонтан возле Оперного театра, открытый в прошлом году, неизвестно. В Шевченковской РГА нам на этот вопрос не ответили. 

Зато киевлянам и гостям города ко Дню Киева обещают открыть новый фонтан на Владимирской горке.

"Он будет выполнен в стиле знаменитых киевских фонтанов начала прошлого века", — рассказал нам Александр Спасибко, замглавы КГГА.

Также в планах коммунальщиков — капитальный ремонт каскадных фонтанов на улице Большой Васильковской, 119/121 (возле музея Марии Заньковецкой).

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, в прошлом году фонтаны столицы запустили в работу 1 мая. Они радовали горожан до первых заморозков — до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что на площади Поэзии в центре Харькова неизвестные вылили в фонтан моющее средство, и теперь в нем вместо воды "бьет" пена.

Также мы писали, что в Киеве разгорелся скандал вокруг капитального ремонта старейшего киевского фонтана "Самсон" на Контрактовой площади. Активистов, которые своими силами ремонтировали фонтан в последние годы, возмутила стоимость работ, заявленная на сайте государственных закупок Prozorro.

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Тег Киев, фонтан, коммунальщики

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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