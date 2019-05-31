В Киеве внедряют новую систему школьных завтраков

Ребенок будет сам выбирать, что и сколько ему есть

В Киеве внедряют новую систему школьных завтраков. Ребенок будет сам выбирать, что и сколько класть себе в тарелку. Это – так называемое мультипрофильное питание. Журналисты "Сегодня" узнавали, как это будет и чем будут кормить детей.

В одной из столичных школ по такой системе организовали почти шведский стол в рамках эксперимента. Школьный повар Ирина Тюрина говорит, что раньше каждый завтрак был для нее, как удар ножом по сердцу, потому что дети оставались голодные, а испорченные блюда превращались в помои. Она отмечает, что сейчас дети стараются всего попробовать по чуть-чуть и все съедают.

Чиновники обещают, что за год-полтора такая система питания младших школьников должна стать обязательной во всех столичных школах.

"В этом заключается суть мультипрофильного питания – ребенок берет, что хочет и сколько хочет", – отметил Замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Снять пробу с блюд решили и журналисты "Сегдня" вместе с шеф-поваром школьной столовой Игорем Черновым, который уже 30 лет готовит для детей. Среди школьников же йогурт с клубникой разошелся мгновенно, а на молочные макароны дети почти и не взглянули. Также они за обе щеки уплетают булочки и фрукты, а творожную запеканку не хотят. Понравилась ли детям еда – всегда можно понять по тарелкам.

Напомним, что здоровое питание в Украине стоит дешевле вредной еды.

Также читайте о новом санитарном регламенте для школ.

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