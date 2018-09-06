Новый санитарный регламент для школ: без домашних заданий и айпадов

Уже в нынешнем учебном году школьники смогут учиться в классах, оборудованных по-новому: Минздрав разработал новый санитарный регламент, который после его обсуждения общественностью должен заменить действующий, принятый еще в 2001 году. Главные новшества документа учитывают как технический прогресс (в частности узаконено пользование интернетом), так и евронормы толерантности, позволяющие детям с инвалидностью чувствовать себя комфортно среди сверстников. Родители и педагоги поддерживают новшества, но говорят, что их внедрение может затормозиться из-за финансовых трудностей.

Главные изменения

Их четыре: организация учебы в школе и дома; размещение парт и другой мебели в классе; питание учеников; правила пользования интернетом и другими современными технологиями.

Первое — по новым правилам у учеников станет намного меньше домашних заданий. Так, в 1—2 классах задавать домашку вообще не рекомендуется, в 3—9 классах на домашние задания ученики должны тратить не более часа, в 10—12-х — не более 1,5 часов. Для сравнения: сейчас не задают домашних заданий только первоклассникам, во 2-м классе на них предусмотрено до 45 мин., в 3-м классе — 1 час 10 мин., в 4-м — 1,5 часа, в 5—6-м — 2,5 часа, в 7—9-м — 3 часа, в 10—12-м — 4 часа.

Второе — школы могут расставлять парты в произвольном порядке, в 1—4 классах рекомендовано оборудовать в классах зоны для отдыха и игр. Пока это жестко регламентировано, например, расстояние между рядами парт должно быть 60 см, что создает трудности для школьников (если такие есть), передвигающихся на коляске. Эту устаревшую норму хотят отменить.

Третье — питание. В ежедневном меню должно быть не менее четырех блюд, калорийностью 30% дневного рациона ребенка, с минимумом соли и сахара, без подсластителей. Подробно прописано, что разрешено и что запрещено в него включать. Например, можно молоко, соки, компоты, нельзя лимонады и тоники.

Наконец, появилась норма, узаконивающая пользование интернетом, интерактивными классными досками. При этом ноутбуки и планшеты запрещены, так как они формируют неправильную осанку у ребенка, разрешены плоский экран 15—19 дюймов, клавиатура, мышь и системный блок. После занятий за компьютером обязательны физпауза и зарядка для глаз.

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Мнения

Учителя за то, что в школах узаконят интернет и другие технические новинки, но категорически против сокращения времени на домашнее задание.

"В старших классах, если готовиться к ВНО хотя бы по трем предметам, ни о каких полутора часах в день на домашку не может быть и речи, минимум 4—5 часов", — категорична преподаватель Татьяна Петрик.

А родители сомневаются, что рекомендации по меню выполнимы.