В Киеве возле скульптуры "Ежика в тумане" появится дерево-хамелеон (фото)

Фото: Олег Гаряга/Facebook

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Столичный сквер на Рейтарской, где установлена скульптура "Ежика в тумане", снова перерыт. В прошлом году здесь произошла авария на электрокабеле и всю территорию вокруг скверика перекопали рабочие. Доступ к ежику был закрыт, и чтобы попасть к нему, нужно было прыгать через глубокие траншеи. Сейчас здесь ведутся работы по созданию эко-парка.

Многих киевлян удивила эта новость. Вчера на территории сквера трудилось двое рабочих. Один мужчина разгребал щебень лопатой, а второй раздавал ему поручения.

Судя по данным на информационном щите, здесь срезали два дерева, демонтируют ограду вокруг сквера и брусчатку, которой выложена территория вокруг пенька, на котором стоит ежик.

"Зачем маленький и уютный скверик заливать бетоном и застилать гранитной плиткой? Это был хоть небольшой, но уютный зеленый уголок в центре города с замечательным ежиком – любимцем многих киевлян. А теперь это будет очередное шумное место для попоек и громких компаний", – говорит киевлянин Олег Сорока.

Кстати, не так давно тут демонтировали старый ларек, который когда-то служил наливайкой, но на его месте "вырос" другой МАФ, в котором продают булочки и кофе.

Как заявил Олег Гаряга, глава Шевченковской районной государственной администрации, уже в декабре в скверике на Рейтарской появится эко-парк с использованием энергосберегающих технологий, проект реализуется в рамках общественного бюджета-2019.

"Парк имеет интересное решение – посередине него будет установлен арт-объект, который будет постоянно подсвечиваться, но будет менять цвет на некоторое время, если люди будут выбрасывать использованные батарейки в специально установленные контейнеры. Это будет выглядеть не только эстетически красиво, но и нести воспитательную функцию для людей. Также там будут установлены контейнеры для сортировки мусора", – написал у себя на странице в социальных сетях глава района.

"Хорошие будут соседи у ежика – лошадка и зеленое дерево странной формы. Лучше бы камеры видеонаблюдения поставили, чтобы ловить вандалов, которые разбивают узелок в лапках ежа", – говорит киевлянин Евгений Писарев.

По планам чиновников, в сквере появятся три круговые лавочки, и столько же обычных, шесть урн для мусора, 13 фонарей, одна конструкция на солнечных батареях, одна велопарковка и новый арт-объект в виде зеленого дерева странной формы. Благо, ежик тоже обозначен на план-схеме, значит его не уберут.

Ранее сообщалось, что ежик становился пограничником.

Также мы писали, что в прошлом году в Жулянах открыли новый символ Киева – ладью с братьями Кием, Щеком, Хоривом и их сестрой Лыбедью. На въезде в столицу также установят фигуры Богдана Хмельницкого и Ярослава Мудрого.

Вместе с тем смотрите, как памятник маленьким основателям столицы одели в вышиванки.

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