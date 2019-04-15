В Киеве возле университета Шевченко снесли часть исторической ограды ХIХ века

Часть ограды разобрали на углу улиц Владимирской и Льва Толстого

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Киевляне забили тревогу — возле знаменитого красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко снесли часть исторической ограды ХIХ века. Ее разобрали на углу улиц Владимирской и Льва Толстого. От мощной стены высотой 5—6 метров абсолютно ничего не осталось, кроме зеленого строительного забора и деревянных поддонов со старинными кирпичами.

Вот так забор выглядел раньше. Фото: google.com.ua/maps

Фото: В. Михальчук, "Сегодня"

В начале прошлого года администрация университета заявила, что старинный забор нуждается в срочном ремонте, и провела тендер на разработку проекта его реставрации. А уже в конце прошлого года забор начали разбирать из-за аварийного состояния, на которое жаловались прохожие. Забор перекосился набок, и с него под ноги людям падали огромные куски штукатурки. В университете заявляют, что киевляне беспокоятся зря.

"Историческая ограда будет восстановлена с использованием новых технологий, и на ее отстройку пойдет 90% аутентичного кирпича", — рассказала "Сегодня" Людмила Круглова, директор музея истории Национального университета им. Шевченко.

Проектная документация на реставрацию обошлась университету в 500 тыс. грн, а сроки работ пока неизвестны.

Отметим, что забор вместе со зданиями университета является памятником архитектуры национального значения. Он закрывает красный корпус университета со стороны бульвара Шевченко, улиц Толстого и Владимирской. Напомним, его построили итальянские зодчие Винченцо и Алессандро Беретти в стиле позднего ампира.

Ранее сообщалось, что в самом старом в столице Национальном ботаническом саду им. Фомина, который расположен возле станции метро "Университет", в разгаре реставрация старинных входных групп с колоннами со стороны бульвара Шевченко и улицы Льва Толстого.

Также мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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АВТОР: Василий Михальчук Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.