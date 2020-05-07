В Киеве возобновляют прием в детские садики и школы

В столице возобновляет работу электронная очередь с детские садики, которая была приостановлена на время карантина. С 18 мая система начинает рассылать приглашения на вакантные места в садиках, говорится в письме Департамента образования и науки КГГА.

На принятия приглашения в электронном кабинете есть 10 дней. А срок подачи документов непосредственно в садик – 14 дней после возобновления работы детского учреждения. Время и дату подачи необходимо согласовать с руководством садика в режиме переписки.

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Прием документов на учебу в первом классе школы начнется после того, как учителя вернутся в учебные заведения. На это выделят не меньше одного месяца.

Принимать в первый класс в школах будут по территориальному принципу: в первую очередь возьмут тех детей, которые проживают на территории обслуживания школ, а также братьев и сестер детей, которые уже учатся в этой школе. Такое же право есть у детей сотрудников школы и выпускников садика, который привязан к учебному заведению.

Прием документов в школы рекомендуют проводить в больших помещениях с отдельным входом и выходом или на свежем воздухе. Также при подаче документов нужно соблюдать социальную дистанцию, использовать маски, перчатки, дезинфекторы и измерять температуру.

Кроме того, заявления на прием в 5 класс нужно подать в электронном виде с 15 по 31 мая. А подача документов в учебные заведения профессионального образования состоится с 1 июля – 31 августа.

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Кстати, несмотря на карантин, во время приостановки образовательного процесса в учреждениях общего и среднего образования Киева обучение не прекращается.

"Выполнение учебных планов образовательных программ может осуществляться путем использования различных форм дистанционного обучения, которые рекомендованы учреждениям общего среднего образования", – говорят в департаменте и перечисляют возможные виды дистанционного обучения:

E-mail – дистанционное обучение осуществляется по переписке учителя и учеников через интернет;

асинхронное обучение – участники образовательного процесса не общаются в режиме реального времени, а обсуждают отдельные этапы работы через интернет-ресурсы и другие средства дистанционной коммуникации;

обучение на платформах социальных сетей;

синхронное дистанционное обучение – требует от участников учебного процесса одновременного присутствия в виртуальной среде облачного сервиса или программы.

А еще лучшие учителя столицы записали для школьников бесплатные видеоуроки.

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