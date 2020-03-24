В Киеве запустили видеоуроки для 11-классников: где смотреть

В столице на муниципальном телеканале "Киев" проводят трансляцию бесплатных видео-уроков для 11-классников, чтобы те могли успешно подготовиться к ВНО, сообщает КГГА.
Уроки ведут лучшие учителя столичных школ, лицеев и гимназий. Продолжительность одного урока – 30 минут. Среди предметов, которые преподают: биология, химия, украинский язык и литература, история Украины, мировая история, география, физика, алгебра, геометрия, немецкий, английский языки.
Школьные лекции будут транслировать до конца временной приостановки образовательного процесса. Видео-уроки можно посмотреть на Youtube-канале – https://www.youtube.com/user/kievchannel.
Напомним, в Киеве ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также воспитательный процесс в детских садах. Ограничено проведение массовых мероприятий, введены и другие меры.
В Департаменте образования и науки КГГА отмечают, что во время приостановки образовательного процесса в учреждениях общего и среднего образования Киева обучение не прекращается.
"Выполнение учебных планов образовательных программ может осуществляться путем использования различных форм дистанционного обучения, которые рекомендованы учреждениям общего среднего образования", – говорят в департаменте и перечисляют возможные виды дистанционного обучения:
- E-mail – дистанционное обучение осуществляется по переписке учителя и учеников через интернет;
- асинхронное обучение – участники образовательного процесса не общаются в режиме реального времени, а обсуждают отдельные этапы работы через интернет-ресурсы и другие средства дистанционной коммуникации;
- обучение на платформах социальных сетей;
- синхронное дистанционное обучение – требует от участников учебного процесса одновременного присутствия в виртуальной среде облачного сервиса или программы.
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