В Киеве вспыхнул скандал из-за лесоповала у новой станции метро (фото)

В заповедном парке "Сырецкий Гай" не только вырубили деревья, но и уничтожили ручей

Фото: Игорь Кирикевич‎ для Kyiv Київ Киев

Реклама

Возле новой станции метро устроили лесоповал. В столице разгорелся скандал из-за вырубки деревьев в заповедном парке "Сырецкий Гай" и уничтожения ручья под названием Брод.

Сделали это ради строительства продолжения "зеленой ветки" метро в сторону Виноградаря в районе улиц Межевой и Северно-Сырецкой. На опубликованных в социальных сетях фото показан участок со срубленными деревьями, содранной землей и строящимися объектами для метрополитена. Сайт "Сегодня" разбирался, насколько это законно и ради чего уничтожили часть уникального парка.

Жители возмущаются и в разных группах публикуют фото вырубки деревьев и уничтожения ручья. Они требуют разобраться в ситуации и наказать виновных.

"Киевметрострой" стер с лица Земли красивое место заповедного парка-памятника садово-паркового искусства "Сырецкий Гай". Не представлял, что дойдет до ручья, хотя видел вверху помеченные сосны. Там была сказочная атмосфера. Теперь просто котлован, вырезаны деревья и уничтожен весь первичный рельеф на большой территории, включая ручей Брод с мощным источником. Это был самый дикий, нетронутый, живописный фрагмент ландшафта урочища. Парк "Сырецкий Гай" – это объект природно-заповедного фонда общегосударственного значения", – написал киевлянин Игорь Кирикевич, автор фотографий.

Люди возмущены, что повсюду вокруг строительной площадки нет ни забора, ни объявления с информацией – кто и что строит, также отсутствуют данные о подрядчике и телефонные контакты для связи.

"Местные жители знают, что это сделали ради строительства новой станции метрополитена, но ведь можно было вырубить меньше деревьев или перенести эту шахту на пустырь, где сейчас строится жилой комплекс. Но нет – деньги важнее чем экология и природа. Или хотя бы ручей сохранить, в нем была замечательная вода", – говорит местный житель Илья Мартынюк.

В "Киевметрострое" сайту "Сегодня" прокомментировали скандальную ситуацию с вырубкой части заповедного парка.

"Компания "Киевметрострой" сожалеет, что для воплощения проекта по строительству новых станций метро на Сырецко-Печерской линии метрополитена приходится проводить строительные работы на территории природного заповедника "Сырецкий гай". Но мы хотим отметить, что работаем согласно предоставленного нам проекта на указанном участке и являемся подрядной организацией, которая выполняет строительные работы. От нас не зависит выбор места проведения строительных работ. Вся разрешительная документация и сам проект предоставлен нам заказчиком строительства КП "Киевский метрополитен", – сообщили в пресс-службе "Киевметростороя".

Кстати, ручей протекал как раз в том месте, где должна быть построена вентиляционная шахта будущей станции. Строители утверждают, что если бы ручей не убрали, то он мог подтопить этот объект или повредить тоннель.

В столичной подземке отмечают, что все работы в "Сырецком Гаю" согласованы во всех инстанциях и проводятся абсолютно законно.

"Мы действовали строго по имеющейся процедуре ведения строительства подземки. Мы заранее понимали, что линия, где появятся новые станции метро на Виноградарь, в частности, станция "Мостицкая", пройдет по части национального парка "Сырецкий Гай". Еще перед началом строительных работ нами были получены все необходимые разрешительные документы, в том числе выводы экологической инспекции по данному участку. Мы провели общественные слушания, на которых с местными жителями обсудили необходимость вырубки деревьев в парке. На данный момент у нас на руках есть все разрешительные документы. А по утвержденным условиям, после завершения строительства будут высажены новые деревья", – пояснила сайту "Сегодня" Наталья Макогон, советник начальника КП "Киевского метрополитена".

По поводу уничтоженного ручья Брод в метрополитене говорят, что там по проекту изначально должна была быть вентиляционная шахта для станции.

"Ручей не имеет статуса памятки. И тут нужно расставлять приоритеты: или мы сохраняем ручей, или развиваем город – строим продолжение "зеленой ветки" метро. Новых станций на Виноградарь уже несколько лет ждут тысячи жителей массива. Повторюсь еще на этапе подготовительных работ мы прошли все законные процедуры получение разрешений на начало строительных работ. Они проводятся на абсолютно законных основаниях", – добавляет Макогон.

Напомним, общая стоимость ввода в эксплуатацию станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии оценивается в 6 млрд гривен.

Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на жилищный массив Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама