В Киеве вспыхнул скандал из-за уничтожения мозаики на Печерске

На бульваре Леси Украинки предприниматели расширили вход в помещении, на стене которого размешено мозаичное панно

В Киеве вспыхнул скандал из-за уничтожения части мозаичное панно на стене дома по бульвару Леси Украинки, 28. Предприниматели расширили вход в помещение и уничтожили часть красивой мозаики.

Напомним, этот дом на Печерске был украшен серией мозаичных панно на различные темы. Тут можно увидеть мозаики про ученых, космос, подводный мир, а также карпатские мотивы – с чабанами, птицами, овцами и полонинами.

В Киевской городской государственной администрации сайту "Сегодня" сообщили, что разбираются в ситуации.

"Собственник помещения сделал ремонт в помещении и новую входную группу. Мы вынесли предписание про нарушение правил благоустройства, сегодня был составлен протокол по ситуации с фасадом по бульвару Леси Украинки, 28. Кроме того, будет направлено письмо в Государственную архитектурно-строительную инспекцию с просьбой проверить, допущены ли нарушения при выполнении ремонтных работ по этому объекту. Город разбирается в ситуации", – рассказали сайту "Сегодня" в департаменте городского благоустройства КГГА.

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По данным государственного реестра недвижимых памятников Украины, этот дом по бульвару Леси Украинки, 28 не входит в перечень объектов культурного наследия.

В департаменте охраны культурного наследия КГГА сайту "Сегодня" сообщили, что здание также не имеет статуса нововыявленного памятника истории. Также и мозаичное панно на здании не является памятником архитектуры. Смогут ли чиновники сохранить мозаику от полного уничтожения – пока неизвестно.

Напомним, футбольный клуб "Шахтер" профинансирует реставрацию знаменитого панно "Українська пісня", созданного более полувека назад – в 1967 году. Произведение расположено в самом центре Киева, возле Национальной оперы Украины (на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской).

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Ранее Хозяйственный суд Киева завершил рассмотрение дела о сносе надстройки скандального дома на Подоле на улице Нижний Вал, 27-29, который киевляне уже давно прозвали "Подольским монстром".

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