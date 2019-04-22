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В Киеве выросли долги по зарплате

Сегодня, 14:18

В КГГА объяснили, почему произошел рост долга по выплатам зарплаты

Фото: Pixabay

В Киеве по состоянию на 1 апреля долги по выплате заработной платы зафиксированы на 67 предприятиях на общую сумму 156,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Департамента социальной политики КГГА.

"Ситуация по состоянию выплаты заработной платы по Киеву несколько ухудшилась, по сравнению с предыдущим месяцем долг по выплате заработной платы по городу увеличился на 13% или на 18 млн грн", – говорится в сообщении.

Рост долга произошел в основном за счет наращивания долгов на 32 предприятиях-должниках города на общую сумму 20,3 млн грн, из них 19 государственных на сумму 19,2 млн грн.

При этом отмечается, что просроченной задолженности по выплате зарплаты в бюджетных учреждениях и на коммунальных предприятиях столицы нет. Также в течение апреля предприятиями-должниками города было выплачено почти 3,6 млн грн просроченной задолженности по заработной плате за февраль и предыдущие периоды, в томе числе в полном объеме погасили свои долги три предприятия в сумме почти 1,3 млн грн.

Ранее мы писали, что сотрудники КП "Киевпастранс" снова начали массово жаловаться на задержки в выплате заработной платы

Также мы проанализировали доходы киевских чиновников за прошлый год и подробно написали о декларациях начальника столичной подземки Виктора Брагинского и гендиректора "Киевпастранса№ Дмитрия Левченко.

Смотрите, кто получает самые высокие зарплаты в Киеве:


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Тег Киев, зарплата, выплаты, долги по зарплатам

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