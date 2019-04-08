Сколько заработали директора КП Киева: доходы начальников метро и "Киевпастранса" (инфографика)

Брагинский в прошлом году получал самую большую зарплату, а Левченко больше денег приносила жена

Фото: пресс-центр НБУ

Сколько заработали директора КП Киева: доходы начальников метро и "Киевпастранса" (инфографика) Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/69f/742/5c769f742c6ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/69f/742/5c769f742c6ec.jpg 2019-04-08T09:54:00+03:00 Власть Брагинский в прошлом году получал самую большую зарплату, а Левченко больше денег приносила жена

Продолжаем анализировать данные о доходах киевских чиновников за прошлый год — что показали в декларациях руководители крупных дорожно-транспортных коммунальных предприятий.

Начальник столичной подземки Виктор Брагинский в прошлом году получал самую большую зарплату, но более существенный доход он задекларировал от отчуждения ценных бумаг (см. инфографику). В 2018-м Брагинский приобрел новую квартиру в столице, но лишился авто. Правда, свой Jeep Grand Cherokee он, судя по документам, продал уже в 2019 году — за 325 тыс. грн. В предыдущей декларации начальник метрополитена указывал имущество и доходы матери, в этот раз он отчитался только о себе.

В семью гендиректора "Киевпастранса" Дмитрия Левченко, как и годом ранее, больше денег приносила жена — свыше миллиона она заработала на процентах от банковских вкладов. Заметили мы и тот факт, что из декларации Левченко исчезла одна квартира в Киеве, которая еще в предыдущем отчете была у него с супругой в совместной собственности. Также глава крупнейшего транспортного предприятия, которое занимается перевозкой пассажиров, за год подкопил долларов. Если в предыдущей декларации было указано $12 тыс. наличными, то в свежей — $20 тыс.

Инфографика "Сегодня" (чтобы посмотреть картинку в полном размере, откройте ее в новой вкладке)

Зарплата гендиректора "Киевавтодора" Александра Густелева выросла вдвое по сравнению с предыдущим годом. Была 404 тыс. грн, а стала 826 тыс. А вот наличных у его семьи стало в разы меньше. К примеру, в декларации в этом году не указаны $46 тыс. и 34 тыс. евро, которые ранее были у жены. У самого Густелева из $44 тыс. осталось всего $22 тыс. При этом крупных покупок они не задекларировали.

В два раза больше стал получать и Виктор Черний, директор КП "Центр организации дорожного движения", которое занимается установкой светофоров и дорожных знаков. Из интересного в его декларации — авторское право на полезную модель (способ утилизации и переработки твердых бытовых отходов). Право на свое открытие он оформил в 2016 году.

КП "Киевтранспарксервис", занимающееся всеми вопросами парковок в столице, в прошлом году возглавил новый человек — одессит, отец троих детей, Александр Нимас. Его семья также в 2018-м обзавелась новой недвижимостью: супруга купила земучасток в Одесской области стоимостью 100 тыс. грн. Личного транспорта у Нимаса нет, обе машины принадлежат его жене.

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Отметим, что простые киевляне нашли способ дополнительного заработка – на сортировке и утилизации мусора:

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