ФОТОФАКТ. В Киеве яму на дороге обозначили необычным способом

На Севастопольской у ямы поставили треногу, сбитую из досок









В Дарницком районе столицы на улице Севастопольской местные жители устали страдать от глубоких ям и обозначили самую большую колдобину треногой, в которую запихнули ветку дерева.

"Вы посмотрите на эту дорогу, это просто мини-котлован, в котором уже не один водитель оставил бампер. Яма образовалась практически на лежачем полицейском, который полностью пришел в негодность", – жалуется нам местный житель и водитель Вадим.

"Проехать по Севастопольской напротив дома №24 можно только по одной стороне дороги. Вторая – сплошные ямы. Вот мы и поставили треногу, сбитую из досок, ветку запихнули и ленту аварийную намотали. В темное время суток она спасает от попаданий в яму", – рассказывает местный водитель Олег Шевченко.

Люди говорят, что неоднократно обращались за помощью в мэрию, оставляли жалобы по телефону 15-51, но ремонтники все не едут на улицу Севастопольскую.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области местные жители сняли с высоты птичьего полета 100 километров дороги. Люди воспользовались квадрокоптером, чтобы масштаб разрушений увидели чиновники и начали ремонт.

В прошлом, 2018 году, на ремонт отечественных дорог выделили рекордную сумму – 47 миллиардов гривен.

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