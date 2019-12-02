В Киеве за 2019 год оштрафовали три тысячи пешеходов

Полицейские жалуются, что пешеходы не обращают внимания ни на что и не боятся штрафов

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Три тысячи пешеходов оштрафовали в столице начала года. С каждого положено по 51 гривне за нарушения на проезжей части. Переходим улицы там, где это запрещено, не обращаем внимание на светофоры и даже на автомобили. В рейд с патрульными ловить нерадивых пешеходов-нарушителейотправились новости "Сегодня".

Особое внимание обращаем на загруженные перекрестки. Результат удивил – только за час совместного патрулирования обнаружили около десяти нарушителей. Их не останавливали ни полицейские, ни камеры, ни красный свет. Большинство пешеходов хочет сэкономить время, и думают, что автомобиль слишком далеко от них. И риска для жизни нет. Но это вовсе не так, отмечают полицейские:

"Водители, даже если они движутся с безопасной скоростью по городу Киеве, они не успеют затормозить вовремя и в таком случае может быть осуществлен наезд на пешехода".

За переход в неустановленном месте или на красный сигнал предусмотрено лишь предупреждение или 51 гривна штрафа. Нетрезвый пешеход-нарушитель заплатит 136 гривен, а если повлечет аварийную ситуацию – 170 гривен. Поэтому такие взыскания и неэффективны, считает автоэксперт Антон Сушко..

"Например, в Польше минимальный штраф составляет 700 гривен. В некоторых государствах если правонарушитель является в нетрезвом состоянии – для него штраф будет в два раза больше".

И важно не только правильно переходить дорогу, но и соответственно одеться.

"В Белоруссии с 2006 года был законопроект о том, чтобы все пешеходы в обязательном порядке применяли на себе светоотражающие ленты", отмечает автоэксперт.

Ибо вечером человека в темной одежде – на дороге почти не видно. У водителя остается всего несколько секунд для реакции.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что количество сбитых пешеходов в Украине ужасает и разбирались, как не стать жертвой наезда. Ведь восемь тысяч пешеходов ежегодно оказываются под колесами автомобилей. Каждый седьмой пострадавший – не выживает.

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